Chorgemeinschaft Lüttingen : Mit vielen Stimmen in die Musical-Welt

Lüttingen Die Chorgemeinschaft Lüttingen startet ihr drittes Gesangsprojekt. Für die Reise durch die Geschichte der Musicals werden Sänger gesucht.

Nachdem die Chorgemeinschaft Lüttingen unter der Leitung ihres Dirigenten Paul Rammler mit den Projekten „Aber bitte mit Sahne“ und „Die Welt der Musik – Die Musik in der Welt“ erfolgreich neue Wege in der Chormusik gegangen ist, planen die Sänger nun wieder ein neues Projekt und wollen dabei einen Streifzug durch die Geschichte des Musicals machen.

Die Chorgemeinschaft Lüttingen lädt Musical-Fans und Menschen, die Freude am Singen haben, ein, sich in dem neuen Projekt zu engagieren. Einzige Voraussetzung ist die Bereitschaft zu regelmäßiger Teilnahme an den Chorproben und eventuell an zusätzlich erforderlichen Veranstaltungen.