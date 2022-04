Osterfeuer der Landjugend Sonsbeck : Bei Grillwürstchen Gemeinschaft genießen

Für das große Osterfeuer in Sonsbeck sammelte die Katholische Landjugend zuvor drei Tage lang Stauchgut in der Gemeinde ein. Foto: KLJB

Sonsbeck Die Katholische Landjugend Sonsbeck hat nach zweijähriger Pandemie-Pause wieder ihr traditionelles Osterfeuer ausrichten können. Für die Kinder gab es sogar eine Premiere.

Das Wetter spielte der KLJB in die Karten. Bei strahlendem Sonnenschein wurde auf einer Wiese Nähe Richtersdeich um 19 Uhr das Feuer entfacht, nachdem einige Mitglieder das gesegnete Feuer an der Pfarrkirche St. Maria Magdalena abgeholt hatten. Zuvor sammelte die Landjugend drei Tage lang Strauch- und Grünschnitt im Raum Sonsbeck ein und bereitete den Feuerplatz vor.

Die Sonsbecker Landjugend freute sich über die vielen Besucher, die kamen, um sich das Feuer anzusehen und um in gemütlicher Atmosphäre bei gegrillten Würstchen und kühlen Getränken zu verweilen. Als Highlight für die kleinen Besucher gab es in diesem Jahr erstmals auch selbstgemachtes Stockbrot. Die Kinder konnten es an einer kleinen Feuerstelle selbst fertigbacken. Das neue Angebot sei mit Begeisterung angenommen worden, so die KLJB. Ein beliebter Fotospot war der Osterhase aus Strohballen, der die Besucher auf dem Feld begrüßte.