Kleiner Möhnesturm in Alpen : Bürgermeister bekommt jecken Damenbesuch

Kleiner Möhnesturm in Alpen

Alpen/Menzelen Menzelens Obermöhne Eva Kamann und Vizemöhne Antje Baum ließen es sich trotz Corona nicht nehmen, Alpen Bürgermeister Thomas Ahls einen Besuch abzustatten. Das Rathaus verließen sie mit einer Trophäe.

Bis zuletzt hätten sie angesichts der Ereignisse in der Ukraine damit gehadert, überhaupt etwas zu Karneval zu machen, sagt Menzelens Obermöhne Eva Kamann. Letztlich habe man sich doch dazu entschlossen, um gerade wegen der furchtbaren Ereignisse ein bisschen Freude zu haben. So stattete die Obernärrin zusammen mit ihrer Vizemöhne Antje Baum am Freitag dem Alpener Bürgermeister Thomas Ahls im Rathaus einen Besuch ab.