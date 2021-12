Caritaskonferenz Xanten ehrt Jubilare : Jahrzehnte langer Einsatz für Menschen

Xanten Die Caritas erinnert jedes Jahr mit einem Fest an die Heilige Elisabeth, die selbstlos Armen und Benachteiligten im 13. Jahrhundert geholfen hat. Dieses Jahr war das Fest der Anlass, um Mitglieder zu ehren, die sich für andere einsetzen.

Die Xantener Pfarrcaritas hat mehrere Mitglieder geehrt, weil sie sich viele Jahre oder Jahrzehnte für andere Menschen einsetzen. So erhielten Erika Aengeneyndt und Christa Sickau für 30 Jahre sowie Maria Peters und Ria Gelenk für 35 Jahre das goldene Ehrenzeichen. Irmgard Schoppmanns wurde für 40 Jahre Engagement geehrt. Weiter geehrt wurden: Elisabeth und Monika Scholten (zehn Jahre), Sigrid Händly (15 Jahre), Anita Sebus, Brigitte Wenting (20 Jahre), Käthi Melters, Irmgard Dedek (25 Jahre). Die Ehrungen wurden nach dem Gottesdienst zum Elisabethfest vorgenommen. Es wird von der Caritas traditionell am 19. November gefeiert und erinnert an die Heilige Elisabeth, die als Adelige selbstlos Armen und Benachteiligten im 13. Jahrhundert geholfen hat. Dieser Einsatz für Menschen in Not- und Krisensituationen ist bis heute aktuell.