Gemeindearchiv : Taubenschule macht Schlagzeilen

Xanten Die Brieftaubenausstellung im Rathaus und die Aktion, die den Ratssaal zum Taubenschlag gemacht hat (RP berichtete ausführlich), sorgt nun auch bundesweit für Schlagzeilen. Hierüber wird in der Brieftaubenzeitung, die deutschlandweit erscheint, in ihrer nächsten Ausgabe berichtet, teilte Uschi Hüsc h vom Gemeindearchiv gestern mit. Dafür war eigens ein Redakteur aus Hessen an den Niederrhein gereist. Die Anregung zur Ausrichtung von Aktionen zum Tag der Brieftaube am 15.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

April, kam vom Verband der Brieftaubenzüchter. Die Idee, ihre Umsetzung und die Organisation, daraus einen Tag für Grundschulen zu machen, war eine Initiative des Archivs der Gemeinde Alpen, die deutschlandweit vorläufig die einzige ihrer Art bleiben wird. Es sei denn andere lassen sich von dem guten Alpener Beispiel anregen, ihm zu folgen. Der Ratssaal als Taubenschlag hat das Zeug, Schule zu machen.

(bp)