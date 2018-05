Wahlen Bei Der Arbeiterwohlfahrt Xanten : Rolf Stierenberg ist neuer Vorsitzender

v. l.: Horst Urban, Karl Elsbergen, Alfons Hoogen, Jürgen Röder, und der erste Vorsitzende Rolf Stierenberg Foto: Awo

Xanten Die Arbeiterwohlfahrt AWO Xanten hat turnusgemäß ihren neuen Vorstand gewählt. Der langjährige Vorsitzende Kurt Evers hat die Vereinsführung an Rolf Stierenberg übergeben. Der neue Vorsitzende bedankte sich bei Kurt Evers für die geleistete Arbeit. Als neuer zweiter Vorsitzender wurde Alfons Hoogen gewählt, Kassierer Karl Elsbergen und Schriftführer Jürgen Röder wurden in ihren Ämtern bestätigt. Gleiches gilt für die Beisitzer Werner Fellmann und Horst Urban. In der Jahreshauptversammlung wurde beschlossen, dass der diesjährige Ausflug der AWO am Donnerstag, 14.

Juni, nach Lüdinghausen-Seppenrade geht. Vor dem gemeinsamen Mittagessen wird der schöne Rosengarten besichtigt, anschließend die Burg Vierschering besichtigt, eine der schönsten Wasserburgen des Münsterlandes. Alternativ kann die Altstadt von Lüdinghausen erkundet werden. Ansprechpartner für weitere Informationen zum Ausflug ist Karl Elsbergen (02801/2674).

