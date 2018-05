Kfd Veen: Blumen für die Jubilarinnen

Xanten Gut besucht war auch in diesem Jahr wieder die Jahreshauptversammlung der kfd von St. Nikolaus Veen.

Daran schloss sich ein freudiger Tagesordnungspunkt an. Einige Mitglieder wurden für ihre langjährige Treue zur kfd geehrt. Seit 25 Jahren gehören Helga Siwick, Sigrid van Bernum, Monika Fussangel, Ursula Maas, Brigitte Opgenhoff, Irmgard Pohl, Marlene Holland der kfd an. Vierzig Jahre dabei sind Luise Henrichs und Friedel Kisters. Auf ein halbes Jahrhundert in der kfd blicken Maria Giesen, Eva Heidemann, Martha Ricken, Hermi Zachau zurück. Lottie Heien und Maria Loschelder sind bereits 60 Jahre Mitglied. Am längsten dabei ist Kathi Büren mit 65 Jahren in der kfd. Für die Jubilarinnen gab es Urkunden und Blumen. Neu ins Team gewählt wurde Julia Henrichs. Zum Abschluss zeigte Basti van Rennings den aktuellen Film über das Kinderdorf in Mbiglii von Silvan Beer.