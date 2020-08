Veranstaltungen in der Pandemie : WüRG übersteht Corona mit Outdoor-Konzerten

Wülfrath Schwer getroffen von Shutdown und Auswirkungen der Pandemie, guckt die Wülfrather Rockmusiker-Gemeinschaft, kurz WürG, nach vorn. Mit ihren Freiluftveranstaltungen hoffen die WürGer weiterhin ihr Publikum zu begeistern.

Mit Matthias Freund, dem Vorsitzenden des Vereins WüRG, stand Kerstin Griese bereits im Vorfeld im E-Mail-Austausch, so dass die SPD-Politikerin sofort in die Sache einstiegt: „Wie sehr hat euch der Corona-Shutdown gebeutelt?“, lautete die zentrale Frage. Dazu Freund: „Da wir auf Grund der einzuhaltenden Abstands- und Hygieneregeln nicht glauben, in absehbarer Zeit Veranstaltungen in unserem Clubhaus durchführen zu können, haben wir einen neue Outdoor-Reihe mit dem Titel ‚Fresh-Air-Club‘ gestartet“.