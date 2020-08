Modegeschäfte in Erkelenz : Pandemie beeinflusst Schlussverkauf

Info

Einheitliche Regelungen Seit 2004 ist der Zeitraum für Schlussverkäufe in Deutschland nicht mehr gesetzlich geregelt. Händler können über Zeitpunkte für Rabatte selbst entscheiden.

Höhepunkt des SSV Trotzdem gibt in der Regel der Handelsverband Textil (BTE) einen Termin für den Höhepunkt der Sonderrabatte bekannt, in der Regel der letzte Montag im Juli. In diesem Jahr verzichtete er jedoch darauf. Die Händler müssten in der Krise einen individuellen Weg finden, so der BTE.