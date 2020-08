Folgen der Pandemie : Covid-Verdacht in Kita Ellenbeek

Covid-Verdacht in Kita Ellenbeek

Wülfrath Vorsorglich wurde Mittwoch wegen Corona-Verdachts eine Gruppe geschlossen. Nicht bei einem der Kinder wird hinter einem Husten eine Corona-Infektion vermutet. Einer der Angehörigen eines Kita-Kindes wurde positiv auf Covid-19 getestet.

Kein Kindergartenkind, sondern der Angehörige eines der Kita-Kinder aus der städtischen Einrichtung an der Ellenbeek wurde positiv auf Corona getestet. Aus Gründen der Vorsorge wird die entsprechende Kita-Gruppe bis Donnerstag geschlossen, wie Stadtsprecherin Sabine Drasnin mitteilt. „Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt wird das Testergebnis des Kita-Kindes Donnerstag vorliegen. Von diesem Ergebnis hängt ab, ob eine Gruppenreihentestung stattfindet. Das ist das immer gleiche Verfahren.“

Nachdem das Fachamt Dienstag, 11 Augsut, 16.30 Uhr, über den Sachverhalt informiert wurde, wurden alle Eltern der betroffenen Gruppe angerufen und auch erreicht, so dass ab Mittwoch kein Kind mehr aus dieser Gruppe in der KiTa war, führt Sabine Drasnin aus. Die Gruppe besteht aus 25 Kindern, allerdings war diese Gruppe bedingt durch die Ferienzeit nicht voll belegt, und wird von drei Erziehern, die alle natürlich in Quarantäne sind, betreut.