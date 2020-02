Politik in Wülfrath : Stellvertreter will auf Chefsessel

Wülfrath Andreas Seidler (CDU) möchte im Herbst die Nachfolge von Claudia Panke antreten

Seidler ist Stadtverbandsvorsitzender der CDU und stellvertretender Bürgermeister. „Die einstimmige Wahl hat mich sehr gefreut“, so Seidler. „Einmal Bürgermeister zu sein war schon immer mein Lebenstraum“, verrät er. Schon im fünften Schuljahr habe sein Politiklehrer ihm diese Zukunft voraus gesagt. Fraktionsvorsitzender Axel Effert ergänzt: „Wir freuen uns, dass jemand aus unseren eigenen Reihen, der sich in der Stadt auskennt, so mutig ist. Wir sind glücklich und gespannt.“

Was sein Wahlprogramm betrifft, möchte Seidler der Mitgliederversammlung nicht vorgreifen: „Wir haben aber schon für das Wahlprogramm gearbeitet. Viele haben sich eingebracht, es hatte etwas von Aufbruchstimmung“, berichtet er. Das Wahlkampf-Motto seiner Partei: „Mehr für Wülfrath“. „Von Wülfrathern für Wülfrather“, erläutert Effert. „Es entwickelt sich was bei uns. Jung und Alt, Mann und Frau machen mit. Der Begriff Volkspartei muss für Wülfrath nochmal neu definiert werden“, meint er.

Personalmangel sei kein Argument, so der Landtagsabgeordneter Martin Sträßer. „Was die Personalkosten pro Einwohner betrifft, liegt Wülfrath eher über dem Durchschnitt vergleichbarer Kommunen im Kreis“, so Sträßer. „In den vergangenen zehn Jahren kam immer mehr dazu. Bei der Jugendhilfe zum Beispiel haben sich die Kosten von acht auf 14 Millionen Euro erhöht.“

Bei Gewerbe- und Einkommenssteuer-Einnahmen sei das eher umgekehrt, da bewege sich die Stadt auf den unteren Plätzen. Deshalb will die Partei die „Strategie 22 plus“ voran treiben, um eine Haushaltskonsolidierung zu erreichen. „Wir brauchen mehr Einwohner. Die Einkommenssteuer ist ein großer Posten, mit der bestehenden Verwaltung könnten mehr Einwohner bedient werden“, ist sich Effert sicher. Abgesehen von der langfristigen Regionalplanung, müssten jetzt schon Baulücken geschlossen werden– etwa am Düsseler Tor, am Sportplatz Düssel oder In den Eschen im Bereich des ehemaligen Flüchtlingsheims. „Es passiert aber gar nichts.“