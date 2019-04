Schützen freuen sich über großen Zulauf : Osterschießen in Wülfrath ist voller Erfolg

Wülfrath Mit viel Geschick beteiligten sich die Gäste an der Veranstaltung des Schützenvereins Wülfrath 1929.

(arue) Seit über 30 Jahren richtet der Schützenverein Wülfrath das traditionelle Osterschießen auf der Vereinssportanlage Am Höfchen aus. Auch in diesem Jahr gab es wieder einen großen Andrang. „Allein am Ostersamstag standen die Teilnehmer auf der voll besetzten Sportanlage Schlange, um eine der begehrten Siegermedaillen zu erringen“, berichtet Schriftführer Lutz Michael. Aber auch an den anderen Veranstaltungstagen konnten die Schützen eine große Beteiligung verzeichnen.