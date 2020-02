Frau der ersten Stunde : Museumsfreunde trauern um Rosel Lutz-Brenger

Wülfrath (RP) Der Trägerverein des Niederbergischen Museums Wülfrath trauert um Rosel Lutz-Brenger, Mitbegründerin und erste Vorsitzende des Vereins. Als Politik und Verwaltung 2005 beschlossen, das Museum aus Kostengründen zu schließen, habe nur das spontane und entschlossene Handeln einiger Wülfrather Bürger dazu geführt, dass sich das Museum zum Standort im kulturellen Angebot Wülfraths entwickelt habe, unterstreicht der jetzige Vorsitzende Eberhard Tiso.

Es sei dem Engagement und Weitblick Rosel Lutz-Brengers zu verdanken, dass die Zeugnisse der Entwicklung des gesellschaftlichen Lebens einer bergischen Gemeinde hin zu einer vom Kalksteinabbau geprägten Industriestadt nicht dem Sparzwang der Gemeindefinanzen geopfert werden mussten, sondern bis heute kulturelles Zentrum der Stadt geblieben seine. „Dafür gilt ihr unser ganz besonderer Dank. Der heutige Vorstand wird seine Arbeit auch in Anlehnung an die Aktivitäten solch verdienter Bürgerinnen wie Rosel Lutz-Brenger fortführen. Wir werden ihr Engagement in ehrenvoller Erinnerung halten“, sagt Tiso.