Organisatoren sind beeindruckt : Dreck-weg-Tag mit Teilnehmer-Rekord

An dem Tag soll die Stadt auch wieder mit Blumen verschönert werden. Pflanzenspenden gibt es vom Benninghof und vom Bürgerverein. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath Abfallberaterin Ulrike Eberle liegen schon 734 Anmeldungen vor. Es könnten am Ende sogar 800 werden, sagt sie.

Abfallberaterin Ulrike Eberle, Organisatorin des 19. Dreck-weg-Tages am 14. März, zeigt sich beeindruckt: „Wir sind auf vollem Rekordkurs. Im besten Jahr 2014 hatten wir 665 Teilnehmer und jetzt sind es schon 734 Anmeldungen“, freut sie sich über die tolle Resonanz. „Ich habe auch den Eindruck, dass das noch nicht das Ende ist. Möglich, dass die Zahl noch auf 800 Teilnehmer ansteigt.“ Prozentual gesehen sei das für so eine kleine Stadt auf jeden Fall enorm.

Hat sie eine mögliche Erklärung für diesen Rekord? „Ich denke, das hat auch mit der aktuellen Klimaschutzdiskussion zu tun“, meint sie. „Die Parents for Future und die Jugendlichen von Fridays for Future sind auch dabei. Alle sind sensibler geworden und wollen etwas für das Klima tun. Viele denken über Abfallvermeidung nach und das hängt auch mit dem Thema Stadtsauberkeit zusammen.“

Geschichte Der Wülfrather Dreck-weg-Tag wurde vor 20 Jahren ins Leben gerufen. Da er im März 2013 wegen zu viel Schnee ausfallen musste, findet er in diesem Jahr zum 19. Mal am 14. März von 10 bis 12 Uhr statt.

Natürlich mache so ein Aktionstag auch Spaß, betont sie. „Es gibt ja hinterher ein gemeinsames Mittagessen in der Fahrzeughalle des Baubetriebshofes, da tauschen sich die Helfer bei Suppe, Kaffee und Kuchen aus und es entsteht ein richtiges Gemeinschaftsgefühl.“ Einige Gruppen machen zum ersten Mal mit: „Die Kita der Freien Aktiven Schule ist mit 30 Kindern dabei, die Bildungsgesellschaft E.D.B. hilft am Spring beim Bepflanzen und die Zeugen Jehovas nehmen mit 30 Erwachsenen teil.“ Auch viele andere Kitas und Schulen haben sich angemeldet. Das freut Ulrike Eberle besonders: „Schulen führen zusätzlich Unterrichtsprojekte zum Thema Abfall durch. Ich habe die Hoffnung, dass sich die Kinder, wenn sie einmal mitgemacht haben, eher für ihren Abfall verantwortlich fühlen. Sonst schmeißen sie ihn ja schon mal einfach über die Schulter.“