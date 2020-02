„Victoria“ hinterlässt Spuren : Feuerwehr-Einsätze: Sturmtief bringt gleich mehrere Bäume zu Fall

Am Brockerberg musst die Erkather Feuerwehr einen Baum, den der Sturm in mehrere Teile zerlegt hatte, mit der Motorsäge abtragen. Foto: Feuerwehr Erkrath

Erkrath/Wülfrath (hup) Kurz, aber heftig zog Sturmtief Victoria am Sonntagabend über Erkrath und bescherte der Feuerwehr ab 19.38 Uhr drei Einsätze. Am Feldhof im Neandertal blockierten mehrere umgestürzte Bäume die Straße.

Weitere Bäume, die ebenfalls umzustürzen drohten, mussten über die Drehleiter mittels Motorkettensäge abgetragen werden. Am Brockerberg in Alt-Erkrath landeten Teile eines Baumes auf einem Auto; der große Rest des Baumes inklusive Krone drohte auf angrenzende Gartenhäuser zu stürzen. Auch hier musste der Baum aufwändig über die Drehleiter der Feuerwehr Erkrath mittels Motorkettensäge abgetragen werden. Am Düsselufer in Alt-Erkrath wurde durch die schweren Sturmböen der Efeubewuchs eines Wohngebäudes auf zirka 25 Quadratmeter gelöst und musste mit einer Motorkettensäge und Zugkraft entfernt werden.