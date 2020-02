Hausdurchsuchungen und Festnahmen auch in Wülfrath : Polizei ermittelt wegen Zwangs-Prostitution

Hausdurchsuchungen und Festnahmen auch in Wülfrath

Immer wieder geht die Kreispolizei Mettmann gegen Rocker vor, auf unserem Archivbild von 2017 waren es Mitglieder der Hells Angels in Erkrath. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Wülfrath Es gab am Mittwoch Durchsuchungen und Festnahmen von Mitgliedern einer Rocker-Gruppe auch in Wülfrath.

(arue) Die Polizei ermittelt jetzt gegen mutmaßliche Mitglieder der „United Tribuns Borderland“ wegen des Verdachts der schweren Zwangsprostitution und anderen Delikten. Dazu gab es am Mittwoch, 19. Februar, Hausdurchsuchungen in Wuppertal und auch in Wülfrath.