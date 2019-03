Im Bürgerverein regt sich Protest: Stadt erwägt neue Bebauung in Düssel

Wülfrath Im Ortsteil könnte Wohnraum für 800 Menschen entstehen. Die Bebauung des Sportplatzes liegt auf Eis.

Noch hat die Bebauung des alten Sportplatzes in Düssel nicht begonnen, da werden die Bürger schon mit dem nächsten Wohnprojekt konfrontiert. An der Düsseler Straße könnte in den kommenden Jahren Häuser für bis zu 800 Einwohner entstehen. Bislang war das nie Thema, erst seit kurzem würden, auf Grund des bestehenden Flächenmangels für Wohnraum, vermehrt neue potentielle Areale als Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB) anerkannt werden, erklärte Michael Kumpf von der städtischen Bauaufsicht den überraschten Zuhörern. In Wülfrath kämen drei Bereiche in Frage: Die zehn Hektar große Fläche in Düssel, ein Areal am Flehenberg und ein weiteres In den Eschen.