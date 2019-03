Wülfrath: Ausschuss bringt neue Projekte auf den Weg

WÜLFRATH In der Ellenbeek soll ein Nahversorgungszentrum entstehen, für Aprath hat eine Investorin große Pläne.

Der Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung (AWS) hat eine Reihe von Aufstellungsbeschlüssen für neue Bebauungspläne gefasst. Damit sollen Projekte auf den Weg gebracht werden, die die Entwicklung von Außenbereichen voranbringen sollen, ohne in Konkurrenz zu den Angeboten der Innenstadt zu treten. Neues Gewerbe soll angesiedelt, bestehendes erweitert werden, und in Aprath darf eine private Investorin nun eine Reitsportanlage errichten.

Namentlich geht es um das Gewerbegebiet Wilhelmstraße/Liegnitzer Straße (gegenüber des Zeittunnels), das Mischgebiet am Roten Platz (gleich daneben) und ein derzeit noch vom Friedhof genutztes Grundstück an der Fortunastraße. Mit den Bebauungsplänen für die erstgenannten Areale soll die Voraussetzung geschaffen werden, das Nahversorgungszentrum Ellenbeek wiederzubeleben. Die ehemaligen Hallen von Kaufpark und Aldi stehen leer, und am Roten Platz sind nur noch ein Friseur und ein Kiosk übriggeblieben. „Die Nahversorgung hat eine hohe Priorität“, sagte Planungsdezernent Martin Barnat im Ausschuss. Es sollen Einzelhandelsbetriebe mit einem „nahversorgungsrelevanten Kernangebot“ angesiedelt werden, die in ihrer Größe und Ausrichtung den heutigen Anforderungen genügen. „Kannibalisierungs-Effekte“ mit dem Einzelhandel in der Innenstadt seien zu vermeiden.