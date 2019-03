Wülfrath: Junge Leute nähen für Ältere

Wülfrath Einmal pro Quartal findet im Kinder- und Jugendhaus die „Wundertüte“ statt: ein Projekt, dass Alt und Jung vereinen soll.

Denn es gibt ein gemeinsames Ziel: An diesem Tag sollen Beschäftigungsdecken, vor allem für demenzkranke ältere Menschen, hergestellt werden. „Ihr könnt auf eure Deckchen alles Mögliche nähen, Knöpfe, Glöckchen, kleine Taschen mit Klettverschluss, also eigentlich alles, was die haptische Wahrnehmung, also den Tastsinn anspricht. Schaut euch einfach hier im Bastelraum um und lasst eurer Kreativität freien Lauf“, ermuntert Andrea Schulte. Während der kleine Robin mit seinen Händchen in der Kiste mit den vielen bunten, großen und kleinen Knöpfen wühlt, suchen sich die Mädchen und Frauen ihre Utensilien zusammen. „Am Besten nehmt ihr als Oberfläche für eure Beschäftigungsdecke Stoff aus Softshell, weil der abwaschbar ist“, rät Fachfrau Andrea, und legt eine neue Spule in die Nähmaschine ein.