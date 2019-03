Wülfrath : Ausschuss winkt Beschlüsse durch

421.000 Euro sind für die Investitionen für die Feuer- und Rettungswache vorgesehen. Foto: Zelger, Thomas

WÜLFRATH Die Kosten für den Umbau der Feuerwache sollen im Rahmen bleiben.

Ausdiskutiert: Das beschreibt wohl am besten die Beschlüsse, die der jüngste Wülfrather Haupt- und Finanzausschuss am Dienstag durchgewunken hat. Die Vorlagen waren in den vorgelagerten Ausschüssen hinreichend beraten worden und hatten auch dort bereits klare Mehrheiten und Einstimmigkeit gefunden.

Leise Kritik kam angesichts der Gebührenabrechnungen aus den Jahren 2016/2017 auf. Diese lägen zu lange zurück und Abweichungen zwischen Haushaltsansatz und -ergebnis könnten so nicht zeitnah zu Veränderungen in den entsprechenden Satzungen führen. Kämmerer Rainer Ritsche hat aber selbst das Ziel, diese in Zukunft jährlich vorzulegen.

Ebenfalls etwas mehr Raum nahm die Beschlussfassung zu Investitionen in die Feuer- und Rettungswache ein. Allerdings nicht wegen erhöhtem Diskussionsbedarf, sondern weil die Verwaltung aus den bisherigen Gremienberatungen kleinen Änderungs- und Erläuterungsbedarf sah. So klärte Ritsche über aktuelle Berechnungen zur mittelfristigen Haushaltsbelastung aus den geplanten Maßnahmen auf. Die insgesamt vorgesehenen 421.000 Euro für Büroflächen, Fahrzeughalle, Parkplatz und Umkleiden müssen über unterschiedliche Laufzeiten abgeschrieben werden und können daher nicht pauschal gerechnet werden.