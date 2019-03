Wülfrath: Knorr-Bremse: Entscheidung steht noch aus

Wülfrath/München Vermutlich Mitte des Jahres herrscht Klarheit, wie es am Standort in Wülfrath weitergeht.

(isf/dpa) Ein halbes Jahr nach dem Börsengang ist der Bremsenspezialist Knorr-Bremse weiter auf Erfolgskurs. Auf seiner Pressekonferenz in München berichtete das Unternehmen von einer starken Auftragslage. Zur Zukunft des Standorts Wülfrath äußerte man sich nicht konkret.

Der Münchener Konzern Knorr-Bremse (KB) als führender Hersteller von Bremssystemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge hatte im Jahr 2016 die Wülfrather Tedrive Steering Systems GmbH übernommen und damit auch einen neuen Geschäftsbereich. Denn im Wülfrather Werk werden Lenksysteme für Nutzfahrzeuge gefertigt. Rund 400 Mitarbeiter sind am Standort beschäftigt. Weil der Konzern jüngst aber auch die Lenksystemsparte vom japanischen Maschinenbauer Hitachi übernommen hat, fürchten die Mitarbeiter, dass nun Arbeitsplätze nach Asien verlagert werden könnten. Daher hatte die Gewerkschaft IG Metall unlängst zu Protesten aufgerufen.

Befragt nach der Zukunft des Wülfrather Werks schloss Vorstandschef Klaus Deller auf der Pressekonfernenz in München nichts aus. „Es ist dem Rechnung zu tragen, wie wir am schnellsten zum Ziel kommen, eine Position in der Welt als Nutzfahrzeug-Lenkungshersteller zu erreichen“, sagte er. Es gebe verschiedene Szenarien, die mit allen Beteiligten diskutiert würden. „Bis Mitte des Jahres spätestens müssen wir wissen, wo es hingeht“, sagte Deller. Hakan Civelek, Erster Bevollmächtigter bei der IG Metall Velbert, kritisiert das Vorgehen des Unternehmens.