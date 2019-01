Wülfrath: Schlüters geben Tabakshop an Nachfolger

Wülfrath Ein klassischer Kiosk soll bald neu eröffnen. Der „Genießertreff“ bleibt unverändert erhalten.

Der Tabakshop Am Kliff in Rohdenhaus wird umgebaut. Zum Jahreswechsel hat sich die Familie Schlüter von ihrem Geschäft getrennt – einen längeren Leerstand soll es aber nicht geben. „Es gibt schon einen Nachfolger, der bald einziehen soll“, sagt Dirk Schlüter auf Anfrage der Rheinischen Post.

Altersbedingt funktioniere das so nun nicht mehr. „Als mein Vater letztes Jahr einige Zeit ins Krankenhaus musste, haben wir gemerkt, dass es so langfristig nicht weitergeht“, sagt Schlüter. Externe Mitarbeiter einzustellen, lohne sich aber nicht. „Eine Zeitung können die Leute mittlerweile überall kaufen. Und zum Einkaufen fahren dann viele nach Velbert oder Mettmann.“

Zwar seien in den letzten Jahren viele junge Familien in die Neubaugebiete gezogen – „aber davon hat der Laden nicht unbedingt profitiert“, berichtet Schlüter. Der Lebensmittelpunkt junger Arbeitnehmer liege heutzutage mehr an der Arbeitsstelle. Dort kauften die Leute nun ein – und nicht an ihrem Wohnort.

Dirk Schlüter will sich jetzt auf „Schlüters Genießertreff“ im Stadtzentrum konzentrieren. Dort hat er in den letzten Jahren das Sortiment ausgebaut und das Geschäft als Adresse für hochwertige Spirituosen etabliert. Regelmäßig werden auch Verkostungen angeboten – die Whiskey-Tastings sind über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Zusätzlich hat Schlüter einen Online-Shop aufgebaut. Whiskey, Rum und andere Spirituosen werden per DHL an Adressen in ganz Deutschland geliefert.