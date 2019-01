Wülfrath: Kinder lesen Geschichten vom Pupsschleim

Das sind die sechs Klassensieger mit Urkunden. In der Mitte steht Schulsiegerin Lilly Wiesner, links Deutschlehrerin Petra Hennecke. Foto: Städtisches Gymnasium Wülfrath

Wülfrath Ein Schülertrio wird das Gymnasium Wülfrath beim Stadtentscheid des Vorlesewettbewerbs vertreten.

(arue) „Schule nervt! Vokabeln pauken, öde Schullektüre, Referate halten.“ Engagiert liest Lilly aus ihrem Buch vor und zupft sich währenddessen am Pullover, wuschelt sich durch die Haare. Der Zuhörer – und in diesem Falle Zuschauer – könnte wirklich meinen, er habe Sina, die Hauptperson aus dem Buch, tatsächlich vor sich, so lebendig ist ihr Vortrag.