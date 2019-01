Wülfrath: Generation 55plus gibt Auskunft

Wülfrath Mitte Januar startet kreisweit eine Erhebung zur Lebensqualität und Zukunftsplanung, auch in Wülfrath.

Der Anteil der über 65-Jährigen an der Gesamtbevölkerung steigt deutlich an. Das prognostizieren die Statistiker des Landes (IT.NRW) für die Zukunft. Diese Entwicklung geht weder am Kreis Mettmann noch an der Stadt Wülfrath vorbei. Daher gibt es Mitte Januar eine Erhebung zur Lebensqualität und Zukunftsplanung, wie die Stadt jetzt informiert. Zufällig ausgewählte Wülfrather des Melderegisters der Generation 55plus erhalten bald die Befragungsunterlagen und sollen diese ausgefüllt zurückschicken.