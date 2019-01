Wülfrath: Aus Krabbelgruppe wird Netzwerk

Wülfrath Seit mehr als 20 Jahren gibt es die Kirchengruppe „frau ev“. Es ist ein offenes Angebot der evangelischen Gemeinde .

Als vor wenigen Tagen die alten Kalender abgehängt wurden, konnten Ursula Böhme und ihre Mitstreiterinnen von „frau ev.“ ein besonderes Jahr abschließen: 2018 feierte die Frauengruppe ihr 20-jähriges Bestehen. Was 1998 als spontanes Treffen entstand, ist zu einem beständigen Netzwerk geworden. Im Jubiläumsjahr hat sich „frau ev.“ Zeit genommen, auf die Anfänge zurückzublicken.

„Die Idee für eine Frauengruppe ging von Müttern aus, die sich bei der Krabbelgruppe kennengelernt hatten“, erzählt Böhme, die Gruppenleiterin. „Da kam der Wunsch auf, sich auch mal abends zu treffen – ohne Kinder. Und dann ging es mit den Treffen los, immer am ersten Donnerstag des Monats.“ Zu Beginn trafen sich die Frauen noch in der Kathedrale Schlupkothen. Weil die Mutterschaft die meisten Teilnehmerinnen verband, wurden viele Vortragsabende organisiert – die meisten rund um „Kinderthemen“, wie Böhme das nennt. „Daran waren viele interessiert, und die Gruppe ist schnell auf über 30 Frauen gewachsen“, sagt die Leiterin. Später wurde Haus Quellengrund zum Treffpunkt, seit 2011 finden die monatlichen Abende im Gemeindehaus an der Dorfstraße statt. Momentan gibt es 18 aktive Mitglieder.