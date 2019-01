Wülfrath: Paul Brenger feiert heute den 99. Geburtstag

Wülfrath Der gebürtige Mettmanner lebt seit vielen Jahren in Wülfrath. Sein Hobby ist die Heimatgeschichte.

Ein gebürtiger Mettmanner, der in Wülfrath lebt, wird heute 99 Jahre alt. Der Bundesverdienstkreuzträger blickt auf ein schaffensreiches Leben zurück. In seiner Geburtsstadt Mettmann begann er ab 1951 mit dem Aufbau der Brenger-Firmen Inform, Work Shop, Bad Shop, Haustechnik-Sanitär-Heizung, Großhandel. Er war neben zahlreichen anderen Funktionen 25 Jahre lang Pressesprecher des Einzelhandelsfachverbandes, 20 Jahre Sprecher des Einkaufsverbandes Nürnberger Bund, über 25 Jahre stellvertretender Vorsitzender der Werbegemeinschaft in Mettmann. Und er war Mitbegründer des „Blotschenmarktes“. Seit 66 Jahren ist er „Auler Mettmanner“ und seit sechs Jahren Ehrenmitglied.