Wülfrath: Bauarbeiten für die neue Kita starten

Wülfrath Ab 8. Januar sind Halteverbote auf der Schulstraße möglich. Generalunternehmer wird wohl Ende Januar beauftragt.

Es ist das derzeit größte Bauprojekt der Stadt, bei dem es nun konkret losgeht. Morgen, Dienstag, 8. Januar, sollen die Bauarbeiten für die neue Kindertagesstätte an der Schulstraße starten. Wie Hochbauamtsleiter Martin Groppe im Gespräch mit unserer Zeitung mitteilt, würden zunächst die Maßnahmen zur Verbesserung des Baugrunds für den Kita-Neubau auf dem oberen Hof der ehemaligen Hauptschule beginnen. Angesichts der Arbeiten ist nach seinen Worten ab dem 8. Januar mit Halteverboten auf der Schulstraße zu rechnen.

Das Baufeld an der Schulstraße ist grundsätzlich keine Verdachtsfläche für Kampfmittel. Eine Untersuchung auf Hinterlassenschaften aus dem Zweiten Weltkrieg ist bei dem Spezialgründungsverfahren durch die Bezirksregierung jedoch routinemäßig vorgesehen. Wie es vom Rathaus weiter heißt, stehen diese Untersuchungsergebnisse noch aus.

Der neue Kindergarten an der Schulstraße kommt erst 2020

Jugendhilfeausschuss diskutiert : Der neue Kindergarten an der Schulstraße kommt erst 2020

Wülfrath kalkuliert bei der neuen Kita Schulstraße jetzt mit einer Investition von 5,2 Millionen Euro. Diese Kosten für das gesamte Bauvorhaben beinhalten nach den Worten von Hochbauamtsleiter Groppe aber auch noch finanzielle Reserven für Unvorhersehbares, zum Beispiel die konjunkturelle Entwicklung, die in der Baubranche zu steigenden Preisen führen könnte. Die Herrichtung der Kita-Außenanlagen sind in dem Kostenrahmen von 5,2 Millionen Euro indes bereits enthalten.

Zuletzt war von einem Betriebsbeginn im Juni 2019 die Rede. Damals war aber auch geplant, noch im August 2018 mit dem Bau zu beginnen. Die Stadt kann also die ursprünglichen Termine wohl nicht mehr halten. Elf Monate lang sollen die Bauarbeiten dauern, für die zunächst die Hausmeisterwohnungen abgerissen wurden.

Bewegungs-Kita, U3-Kita und Inklusions-Kita – dies wird die Einrichtung an der Schulstraßegleichermaßen. Einziehen sollen die heutige dreigruppige Kita Wilhelmstraße sowie die im Sommer des Jahres 2017 Am Pütt eingerichtete Vorläufer-Gruppe. Dort entstand 2018 eine weitere Gruppe, so dass die fünf Gruppen der neuen Kita Schulstraße quasi bereits gefüllt sind.