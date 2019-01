Wülfrath: Unbekannter beschädigt geparktes Auto

Polizeibeamte nahmen den Schaden an der Kastanienallee in Wülfrath auf (Symbolbild). Foto: Michael Scholten

Mettmann Unbekannte haben einen Kleinwagen in Wülfrath beschädigt. Die Tat kann lediglich auf einen Zeitraum von 24 Stunden eingegrenzt werden.

(arue) Einen Schaden in geschätzter Höhe von 1000 Euro hinterließ ein Unbekannter, der zwischen Montag, 31. Dezember, 16 Uhr, und Dienstag, 1. Januar, 15.30 Uhr, einen schwarzen Nissan Micra beschädigt hat.

Das Auto war an der Kastanienallee in Wülfrath abgestellt. Die Fahrerin stellte am Neujahrstag daran Lackschäden über dem hinteren linken Radkasten fest. Hinweise auf den Verursacher ergaben sich nicht.