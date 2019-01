Wülfrath: Kathedrale verspricht auch 2019 feine Konzerte

Wülfrath Schlupkothen hat sich einen Namen als Veranstaltungsort für anspruchsvolle Livemusik gemacht. Das Programm wird fortgeführt.

Bernd Kicinski versinkt regelrecht in Arbeit: auf dem Schreibtisch des selbstständigen Tischlermeisters und Kulturmachers stapeln sich Auftragsangebote und anderer Schriftverkehr, das Telefon klingelt. Aber der 54-Jährige bleibt ruhig, und das verdankt er nicht zuletzt der Musik, die aus seiner Anlage durch die hohen hellen Räume schallt. „Ich liebe es, wenn ich alleine im Büro bin, Musik zu hören, die mir gut tut.“ Bernd Kicinski zieht eine CD-Hülle hervor. „Das ist die Musik die gerade läuft, Pam & the Radiofaces, eine ganz spezielle Acoustic-Coverband. Ich liebe die Stimme dieser Sängerin, wahnsinnig ausdrucksstark.“ Und weil das so ist, ist die Band um Sängerin Pam Tschentscher immer wieder gern eingeladener Gast in der Schlupkothener Kathedrale.

„Mich erreichen sehr viele Demobänder von Musikern, die bei uns spielen möchten, wesentlich mehr als ich an Möglichkeiten zu vergeben habe. Ich höre mir wirklich alles an und merke schnell, ob das passen könnte oder nicht.“ So sind im Laufe der vergangenen Jahre Kontakte entstanden, die Bernd Kicinski, vor allem aber auch seine regelmäßigen Besucher, nicht missen möchten: die Heart Devils- eine zweiköpfige Combo, die auf ganz eigene Art Jonny Cash, Elvis oder Chuck Berry interpretieren- gehören dazu, genauso wie Ernst& Miro, deren balladeske Interpretationen von Simon Garfunkel oder Tom Petty immer wieder das Publikum emotional sehr berühren. „Ich freue mich riesig, dass ich beide Gruppen auch für 2019 gewinnen konnte“, erklärt der Veranstalter, „gerade weil wir vorrangig ein älteres Publikum haben, kommt Vertrautes, Bewährtes gut an. Aber natürlich müssen wir auch zwischendurch Neues anbieten.“ Mit dem Besuch des Berliner Chansonniers Karl Neukauf kommt der Veranstalter diesem Anspruch nach: „Karl singt Udo“ heißt es in der Kathedrale am 7. April, eine musikalische Hommage an den großen Udo Jürgens. Und für den 30. Juni konnte das Kathedralenteam die Künstlerin Fee Badinski mit Band verpflichten.