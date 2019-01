Kreis Mettmann: Verbraucher-Scouts wollen Arbeit fortsetzen

Kreis Mettmann Ein Dutzend Ehrenamtliche hielt seit 2016 rund 150 Vorträge zu Verbraucherschutz-Themen im Kreis.

(arue) Ein Dutzend ehrenamtliche Verbraucherscouts sind seit 2016 im Kreis Mettmann auf Tour, um älteren Menschen Wissenswertes für den Verbraucheralltag nahe zu bringen. Mehr als 3600 Senioren haben inzwischen in rund 150 Vorträgen kompakte und verständliche Informationen mitgenommen. Die Themen reichen von sicheren Geldgeschäften bis hin zu Fallstricken von privat zu zahlenden Leistungen in der Arztpraxis. Zum Abschluss des bei der Verbraucherzentrale NRW angesiedelten Projekts wurde jetzt in Langenfeld eine Bilanz gezogen. Es ging außerdem auch darum, gemeinsam mit der Staatskanzlei NRW Wege zur Fortsetzung und Ausweitung auszuloten.