Wülfrath : Neue Kita Schulstraße wird 500.000 Euro teurer

Wülfrath Die Kostenschätzung für den Neubau steigt auf 4,5 Millionen Euro. Kindergarten soll im August 2019 in Betrieb gehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Günter Tewes

Das große Bauschild ist aufgestellt, der alte Hausmeisterbungalow abrissbereit leergezogen - ansonsten ist sichtbar aber nicht viel vorangegangen auf dem oberen Hof der ehemaligen Hauptschule, wo die Kita Schulstraße errichtet werden soll. Dafür sorgte deren neue Kostenschätzung jetzt für Verwunderung im Jugendhilfeausschuss. Wie die Dezernenten Michaele Berster und Martin Barnat sowie Hochbau-Amtsleiter Martin Groppe schilderten, sei an dem Projekt intensiv weitergearbeitet worden.

Aus der detaillierteren Planung resultiert allerdings, dass der Neubau für fünf Kita-Gruppen gegenüber einer ersten groben Kostenschätzung 500.000 Euro teurer wird, auf 4,5 Millionen Euro steigen die Investitionskosten. 180.000 Euro werden für Gründungsmehrkosten fällig; 200.000 Euro sind als Kostensteigerungsindex von fünf Prozent vorausschauend aufgrund der guten Auftragslage in der Baubranche eingerechnet - und 120.000 Euro müssen zusätzlich für den Abriss des alten Hausmeistergebäudes einkalkuliert werden.

Die Abrisskosten hätten doch bei der ursprünglichen Kostenschätzung bereits berücksichtigt werden müssen, mahnte Andreas Seidler (CDU) an. Auch Michael Neumann (Grüne) kritisierte dieses Verfahren. Das müsse sich in Zukunft ändern, betonte er. Dezernentin Berster entgegnete in der Sitzung der Jugendpolitiker unterdessen: "Das wird keine Luxus-Kita." Überall dort, wo es möglich sei, werde versucht, bei den Baukosten zu sparen.

Im August nächsten Jahres soll die neue Kita Schulstraße in Betrieb gehen. Ende Mai will die Stadt den Bauantrag einreichen. Im nächsten Monat soll der Hausmeisterbungalow abgerissen werden, um im August den Bau der neuen Kita starten zu können. Die soll von einem Generalunternehmer in elf Monaten errichtet sein und im Juni nächsten Jahres an die Stadt übergeben werden. Diese kann anschließend den Umzug der bereits bestehenden Kita-Gruppen von der Wilhelmstraße beziehungsweise vom Pütt vornehmen.



zurück

weiter

Dies ist allemal ein ziemlich ehrgeiziger Zeitplan, der möglicherweise nicht einzuhalten sei, wie Ilona Küchler in Richtung Verwaltung fragte. Wie Michaele Berster erklärte, will die Stadt am Kita-Eröffnungstermin August 2019 festhalten, arbeite parallel aber derzeit bereits an einem Plan B, falls es zu Bauverzögerungen kommen sollte.

Angesichts dessen drückte Ausschuss-Vorsitzender Wolfgang Preuss (SPD) aufs Tempo: Es gilt, keine Zeit zu verlieren und bereits in die Planungen der nächsten Kindertagsstätte einzusteigen. "Die brauchen wir."

Bewegungs-Kita, U3-Kita und Inklusions-Kita - dies wird die Einrichtung an der Schulstraße gleichermaßen. Einziehen sollen die heutige dreigruppige Kita Wilhelmstraße sowie die im vergangenen Sommer Am Pütt eingerichtete Vorläufer-Gruppe. Dort entsteht in diesem Sommer eine weitere Gruppe, so dass die fünf Gruppen der neuen Kita Schulstraße quasi bereits gefüllt sind.

(RP)