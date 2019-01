Wülfrath: Polizei warnt vor falschen Polizisten

Wülfrath (arue) Erneut treiben Betrüger ihr Unwesen, die sich Senioren gegenüber als Polizisten ausgeben.

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei im Kreis Mettmann vor dem verstärkten Auftreten "falscher Polizisten" am Telefon! Diese Trickbetrüger geben sich bei ihren Anrufen als polizeiliche Ermittler aus, um angeblich vor geplanten und unmittelbar bevorstehenden Straftaten von Einbrechern und Räubern zu warnen.

Dabei richten sie ihre "Warnungen" gezielt an ältere Mitbürger, um diese zu verunsichern und zu erschrecken, damit diese bereit sind, ihre Ersparnisse und Wertgegenstände in die vermeintlich "sichere Verwahrung" der in der Regel freundlich, oft aber auch sehr bestimmend und einschüchternd wirkenden Anrufer zu übergeben.