Wülfrath : Stadt: Plastik gehört nicht in die Biotonne

Die Abfall-Annahmestelle der Stadt Wülfrath gibt wertvollen Kompost ab. Foto: Endermann/Endermann, Andreas (end)

Wülfrath Die Stadt gibt kleine Vorsortiereimer für Bioabfälle und Komposterde an der Liegnitzer Straße ab.

„In Wülfrath sind zurzeit 2177 Biotonnen und 23 Biocontainer in Gebrauch“, informiert die Abfallberatung. Wülfrather Bürger können sie für die Entsorgung der Grünabfälle aus ihrem Garten und der kompostierbaren Gemüse- und Obstabfälle sowie anderer Bioabfälle aus der Küche nutzen.

In der Kompostierungsanlage des Kreises Mettmann und der Stadt Düsseldorf (KDM) in Ratingen-Breitscheid wird aus dem Inhalt der Biotonnen wertvoller Kompost hergestellt. Die Qualität des Kompostes wird ständig überprüft und ist mit einem Gütezeichen zertifiziert. In letzter Zeit wird es für die Anlage aber immer schwieriger, die Qualität zu bewahren. Schuld daran sind die zahlreichen Fehleinwürfe in die Biotonnen. Mit einer aufwändigen und teuren Sortiertechnik müssen Plastiktüten, Folien und andere Fremdstoffe von den organischen Bestandteilen getrennt werden.

Info Aktuelle Öffnungszeiten der Abfall-Annahmestelle Wo Abfall-Annahmestelle Liegnitzer Straße Wann Die Annahmestelle ist im Sommer geöffnet: Dienstag: 13-18 Uhr, Freitag: 10-17 Uhr und Samstag: 7.30-13.30 Uhr. Was Aktuell gibt es hier zu den Öffnungszeiten Biotönnchen für 3 Euro und kostenlos Komposterde. Bitte eigene Gefäße und Schaufeln mitbringen.

Vielen Nutzern der Biotonnen ist es allerdings häufig nicht geläufig, was in die Biotonnen darf und was dort nicht hineingehört. „Plastiktüten dürfen grundsätzlich nicht in die Biotonne. Auch Tüten aus Bioplastik oder Kunststofftüten, die als kompostierbar bezeichnet werden, gehören nicht in die braunen Biotonnen“, erläutert die Abfallberatung. Solche kompostierfähigen Tüten können auf dem Kompost im eigenen Garten mitverarbeitet werden, aber nicht in der Kompostierungsanlage der KDM. In dieser Anlage kann die Sortiertechnik keinen Unterschied zwischen den verschiedenen Kunststoffen feststellen und alles, was wie Plastik aussieht, muss als Fremdstoff ausgeschieden werden. Papiertüten und Biotüten sollen nicht verwendet werden, da auch diese nicht vollständig und schnell genug verrotten. Der Kauf solcher Tüten ist unnötig.

Steine, Bauschutt, Zäune, Übertöpfe, Plastiktöpfe, Bindedraht fallen zwar als Abfälle im Garten an, gehören aber auf keinen Fall in die Biotonne. Feuchte Bioabfälle können mit Zeitungspapier umwickelt in die Tonne gegeben werden. Das verhindert die Verschmutzung der Tonne und vermeidet ein Ankleben der Abfälle am Tonnenboden oder Behälterrand. Wer Biotonnen falsch befüllt, riskiert ein Bußgeld, das nach der städtischen Abfallsatzung verhängt werden kann.

Für das Sammeln der kompostierbaren Bioabfälle in der Küche gibt es einen kleinen braunen rechteckigen Vorsortiereimer mit Deckel (10 Liter). Dieses praktische „Biotönnchen“ ist zum Preis von drei Euro auf der städtischen Abfall-Annahmestelle Liegnitzer Straße erhältlich. Solange der Vorrat reicht.