Nach aktuellen Straftaten im Kreis Mettmann : Polizei warnt vor Fahrzeug-Aufbrüchen

Mettmann Nachdem sich die Straftaten in Hilden und Haan häufen, appelliert die Kreispolizei Mettmann an die Vernunft der Bürger.

(arue) Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei vor Autodieben. Unter dem Motto „Ihr Fahrzeug ist kein Tresor“ rät sie dazu, keine Wertgegenstände im Auto liegen zu lassen, die dann leichte Beute für Diebe sind. So gab es am Mittwoch gleich drei Straftaten in Hilden. Unter anderem stahlen Unbekannte die Handtasche einer 70 Jahre alten Düsseldorferin, die diese auf dem Rücksitz ihres Wagens abgestellt hatte. Die Täter schlugen dazu die Fensterscheibe ein. In der Handtasche befanden sich neben Geld Ausweisdokumente und Wohnungsschlüssel. Auch in Haan ereignete sich eine Straftat, dort stahlen Unbekannte aus einem Porsche Ausweisdokumente, Kreditkarten sowie das Handy des Geschädigten.