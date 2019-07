DELF-Zertifikate : Sie können richtig gut Französisch

Wülfrath 12 Schülerinnen haben Sprachzertifikate auf Niveau A1 oder A2 erworben.

Zwölf Schülerinnen der Städtischen Sekundarschule Am Berg haben in der Prüfungsphase 2019 erfolgreich Sprachzertifikate in der französischen Sprache abgelegt, die vom Institut Français vorgenommen werden. Bei der feierlichen Übergabe der Zertifikate auf den Niveaustufen A1 und A2 durch Schulleiter Reto Stein berichteten die Schülerinnen von ihren Erfahrungen bei der schriftlichen und mündlichen Prüfung im Luisengymnasium in Düsseldorf.