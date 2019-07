Gastspiel : Miss Allie kommt am Samstag ins WüRG Haus

Miss Allie kommt am Samstag ins WüRG Haus

(ilpl) Was haben aufdringliche Schlossermeister, wunderschöne Gärtner, ignorante Schweinesteaks, ein Klo und ein gelbes Pferd mit lila Punkten gemeinsam? Sie sind alle Teil der wundersamen Geschichte einer kleinen Singer-Songwriterin mit Herz.

Dieses Herz sprang vor einiger Zeit in die Toilette und seitdem springen Miss Allie und ihre Akustik-Gitarre über unzählige Bühnen. Mal deutsch, mal englisch bringt sie mit urkomischer und unvorhergesehener Satire ihr Publikum zum Lachen, um es gleich darauf mit einer ernsten Botschaft zu Tränen zu rühren und zum Nachdenken anzuregen. Himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt – bei einem Abend mit Miss Allie werden alle Emotionen bedient. Doch am Ende bleiben ihr breites Grinsen und Freude über ein wunderbares Konzert.

Miss Allie stellt ein Programm aus selbst geschriebenen, vorrangig deutschen Texten vor. Sie spielt dabei mit dem Publikum und bindet oft spontane Gegebenheiten mit ein. In den Songs steckt eine ordentliche Portion Humor. Sehr frech setzt sie sich mit zwischenmenschlichen Themen auseinander.

Am Samstag, 20.Juli, tritt sie im WüRG Haus, Am Zeittunnel 5, auf. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Karten kosten 10 Euro im Vorverkauf und 12 Euro an der Abendkasse.