Neue Verkehrsordnung in Wülfrath : Ortsdurchfahrt jetzt mit Rechts-vor-Links-Regelung

Wülfrath Autofahrer müssen sich jetzt umstellen und vorsichtiger fahren.

(arue) Zur Entschleunigung des Fahrzeugverkehrs in Flandersbach hat die Straßenverkehrsbehörde nach Anhörung sowohl des Bürgervereins, als auch unter Beteiligung der politischen Gremien angeordnet, die Ortsdurchfahrt in Flandersbach auf eine Rechts-vor-Links Regelung umzustellen. Das teilt jetzt die Stadtverwaltung mit. Der Baubetriebshof hat die entsprechende Beschilderung bereits angebracht. Ergänzende Fahrbahnmarkierungen werden in Kürze erfolgen. Die Stadtverwaltung bittet die Verkehrsteilnehmer, sich auf die geänderte Situation einzustellen. Eine Rechts-vor-Links-Regelung zwingt Autofahrer in der Regel zu vorsichtigerem und damit langsamerem Fahren.