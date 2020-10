Neues Präventionsteam : Jugendamt-Team richtet Familiencafé in der Wasserwelt ein

Wülfrath Im Jugendamt gibt es ein neues Präventionsteam. Das erste Projekt: Der Aufbau eines „Familienbüros“ in der Wülfrather Wasser Welt.

Gabriele Garthe und Pia Peuser sind das neue Präventionsteam in Wülfrath. Die beiden Pädagoginnen übernehmen die Arbeit von Gudula Kohn, die seit August im Ruhestand ist. Die Neubesetzung der Stelle mit dem Frauen-Team geht Hand in Hand mit einer Umbenennung der Netzwerkstelle „Frühe Hilfen“ in „Präventionsbüro“. „Die Umbenennung hat auch damit zu tun, dass der Landschaftsverband Rheinland kommunale Präventionsketten für alle Kinder und Jugendlichen zwischen null und 18 Jahren aufbauen will“, erläutert Pia Peuser. Die 27-Jährige arbeitet neben ihrer Tätigkeit im Präventionsbüro weiter für die Flüchtlingsberatung der Stadt. Gabriele Garthe wird weiter als Kinderschutzfachkraft tätig sein. Die Stelle im Präventionsbüro ist auf 19,5 Stunden beschränkt. Arbeitsschwerpunkte sind die Steuerung und der Ausbau bestehender lokaler Netzwerke zum Schutz von Kindern und Jugendlichen sowie die Planung und Organisation von Veranstaltungen wie beispielsweise der alljährlichen Familienmesse. „Unser Ziel ist es, das chancengerechte Aufwachsen aller Kinder und Jugendlicher in Wülfrath zu ermöglichen“, sagt Gabriele Garthe.