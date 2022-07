Angebot im Rhein-Kreis : Ausflüge mit der Familienkarte

Rhein-Kreis Das Familienbüro des Rhein-Kreises hat mittlerweile 41.000 der kostenlosen Karten ausgestellt. Wo es überall für Familien Rabatte gibt.

Rabatte auf Ausflüge in den Sommerferien, aber auch, wenn keine Ferien sind, können Familien erhalten, wenn sie Inhaber der Familienkarte des Rhein-Kreises sind. Mit dieser kostenlosen Karte ist beispielsweise der Eintritt am Kaarster und Nievenheimer See günstiger. Auch in den Neusser Schwimmbädern oder den Zoos der Umgebung erhalten Karteninhaber einen Preisnachlass. Mit dem Legoland Discovery Centre in Oberhausen, dem Movie Park Germany in Bottrop und den Jump Galaxy Trampolinparks gewähren auch Familienkarten-Partner außerhalb des Kreises Rabatte.