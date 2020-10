Wülfrath : Stabwechsel bei der Jugendfeuerwehr

Wülfrath Laszlo Hegedüs ist jetzt verantwortlich für Organisation und Planung des Betriebs. Sophia Dumeier übernimmt die Aufgabe der Sprecherin der Jugendfeuerwehr.

„Wülfrath mit seiner Freiwilligen Feuerwehr braucht jetzt und in der Zukunft Nachwuchs an Feuerwehrleuten – idealerweise wird er in Wülfrath selbst ausgebildet“, so Benjamin Hann, stellvertretender Feuerwehrleiter. Wer Interesse an der Kinder- oder Jugendfeuerwehr hat, meldet sich per Mail an jugendfeuerwehr@stadt.wuelfrath.de oder unter Telefon 02058 18450.