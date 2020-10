Wülfrath : WIR-Haus kann den Pilotbetrieb starten

Wülfrath Nach eineinhalb Jahren „hin und her“ ist die Zukunft des ehemaligen VHS-Gebäudes an der Wilhelmstraße 189 vorerst gesichert. Die Nachnutzung als Kulturzentrum ist sogar förderfähig.

Alle Beteiligten zeigten sich begeistert und voller Tatendrang, das Projekt mit Leben zu füllen. In Zukunft sollen dort Kulturveranstaltungen, Kurse, Sportangebote und vieles mehr stattfinden. Zahlreiche Vereine wie der Turnerbund, der Förderverein „Freifunk im Neanderland“ oder das Theater Minestrone, aber auch Schulen, die Kinder- und Jugendförderung und die Firma „Grünkorn Unverpackt“ sind bereits mit im Boot und haben mehr oder weniger konkrete Ideen vorgelegt, wie sie die neuen Räume nutzen wollen. Ziel ist, dass am nördlichen Eingang der Innenstadt ein lebendiges Zentrum entsteht, das nicht nur gut erreichbar ist, sondern auch für eine Belebung der restlichen Fußgängerzone sorgt. Noch vor zwei Jahren hatte man das Haus für marode gehalten und im Rat beschlossen, es an private Investoren abzustoßen. Doch auch die Verwaltung hatte Zweifel, ob so eine Nachnutzung zum Wohle der Innenstadt möglich wäre. Sie legte mehrere Konzepte für eine öffentliche Nutzung vor: durch das Museum, die Medienwelt oder als Kindertagespflege-Standort. Keiner der Vorschläge überzeugte den Rat und die CDU erneuerte ihre Forderung, den Verkauf endlich zu realisieren. Dann hörten die Vereine von der Idee eines Kulturzentrums und begannen, sich zu vernetzen und eigene Pläne zu schmieden.