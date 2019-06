Wüstenbussard in Wülfrath entflogen : Die Suche nach Merlin geht weiter

Seit rund drei Wochen vermisst Uta Wittekind ihren Wüstenbussard Merlin.Doch die Falknerin hat die Hoffnung nicht aufgegeben.

Zahlreiche Meldungen sind seitdem von aufmerksamen Bürgern eingegangen, die berichten, das Tier gesehen zu haben und die der Falknerin helfen wollen. „Ich habe viel Zeit in die Suche nach Merlin investiert“, berichtet Uta Wittekind von der Wald-Forscher-Station am Zeittunnel. Sie vermisst ihren Merlin schmerzlich. Dass es dem Greifvogel jedoch gut geht, daran zweifelt die Waldpädagogin nicht. „Dass er immer wieder gesehen wird, ist ein Zeichen, dass er auf die Jagd geht und sich ernähren kann. Merlin ist wirklich klug und pfiffig.“

Hinweis Merlin hat keine Angst vor Menschen und greift sie nicht an, würde sich aber durchaus in ihrer Nähe aufhalten.

Beschreibung Merlin hat eine rotliche Färbung auf den Flügeln und eine auffallend gelbe Wachshaut am Schnabel und an den Füßen. Unverkennbar ist auch das weiße Schwanzende, das so kein heimischer Vogel hat.

Die anfängliche Sorge von Wittekind, dass sich Merlin an seinen an den Füßen befindenden Lederriemen, die er bei der Vogelschau umhatte, verletzen könnte, ist zum Glück unbegründet. Diese hat sich der schlaue Vogel bereits abgestreift. „Das ist gar nicht so einfach“, weiß Uta Wittekind, die ihren Wüstenbussard aus einer seit 20 Generationen bestehenden Zucht hat. „Die Zucht ist bekannt für intelligente Vögel, obwohl sie in Gefangenschaft geboren und aufgezogen wurden.“