Kosten sparen : Energie-Experte informiert im Rathaus

Durch den richtigen Dreh am Heizkörperthermostat lassen sich Energiekosten sparen. Architekt Thomas Bertram von der Verbraucherzentrale informiert über das Thema im Rathaus. RP-Archivfoto: Günter Tewes. Foto: Günter Tewes

Wülfrath Verbraucherzentrale hält am 13. Juni eine kostenfreie Sprechstunde ab.

Egal, ob Schimmel in der Wohnung, Heizverluste durch undichte Fenster oder die Planung umfassender Sanierungsmaßnahmen – die Energieberatungsangebote der Verbraucherzentrale NRW helfen weiter. Bei einer persönlichen, kostenlosen Energieberatung im Rathaus in Wülfrath am Donnerstag, 13. Juni, von 15 bis 18 Uhr beantwortet Thomas Bertram allgemeine Fragen zu Energiethemen, zur Energieabrechnung oder zum Anbieterwechsel. Die Voranmeldung für die persönliche Beratung wird empfohlen. Terminanfragen nimmt die Klimaschutzmanagerin der Stadt, Ursula Kurzbach, unter Telefon 02058/18319 oder u.kurzbach@stadt.wuelfrath.de entgegen.