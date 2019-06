Wülfrath : Stundentakt ärgert die Wülfrather

Wülfrath Die Verwaltung will die Anbindung an Aprath nicht verbessern. Das stößt auf Kritik von BUND und Bürgerverein.

Die Anbindung zum S-Bahnhof Aprath könnte nach Ansicht vieler Bürger besser sein. Die jetzige Situation kritisieren der Naturschutzverein BUND mit seiner Ortsgruppe Wülfrath sowie der Bürgerverein Wülfrath, wie in einem offenen Brief an die Bürgermeisterin Claudia Panke deutlich wird. Das letzte Treffen des Arbeitskreises Stadtbuskonzept zu dem Thema hat am 15. November 2001 stattgefunden. Damals waren 16 Teilnehmer und Vertreter fast aller Parteien anwesend. Danach hätte es kein Treffen mehr begeben, beklagen BUND und Bürgerverein und appellieren: „Wülfrath hat lange genug auf den Anschluss gewartet, ein weiteres Jahr Verzögerung darf nicht mehr sein!“ Sie reagieren damit auf eine Mitteitung der Stadt, dass der Bus zum S-Bahnhof Aprath weiter im Stundentakt fahre.