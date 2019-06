Dienstag, 18. Juni : Annahme von Schadstoffen an drei Standorten möglich

Das Schadstoffmobil hält an drei Standorten. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Wülfrath Das Schadstoffmobil ist wieder am Dienstag, 18. Juni, in Wülfrath. Die Abgabe ist für Bürger an den drei gewohnten Standorten möglich. Zunächst hält es laut Stadtverwaltung von 14 bis 15 Uhr in Rohdenhaus, Am Kliff/Ecke Angerweg.

