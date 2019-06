Gruppenreise : Awo macht Fahrt nach Dresden

Wülfrath Auch die Porzellan-Stadt Meißen steht auf dem Programm.

Die Wülfrather AWO bietet vom 8. bis zum 12. Juli eine fünftägige Reise in die sächsische Metropole Dresden mit einem eintägigen Ausflug nach Meißen an. Die Kosten für die Reise mit Halbpension in Zusammenarbeit mit dem Reiseanbieter cts-Reisen liegen bei mindestens 424 Euro, mindestens 40 Teilnehmer sind für die Fahrt nötig. Im Preis inbegriffen ist laut Awo die Fahrt im modernen Fernreisebus, der der Gruppe für Hin- und Rückreise sowie während des Aufenthalts zur Verfügung steht.