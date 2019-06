Geburtstag : Tafel Niederberg in Wülfrath wird 15 Jahre

Wülfrath Die Bergische Diakonie lädt alle Bürger ein, an langen Tischen in der Innenstadt mitzufeiern.

Am 7. Juni 2004 wurde durch die Initiative des damaligen Diakonischen Werkes im Kirchenkreis Niederberg der Tafelstandort in Wülfrath eröffnet. 15 Ehrenamtliche unter der Leitung von Manfred Menzel konnten damals etwa 20 Gäste in der evangelischen Kirche in der Ellenbeek begrüßen. Seitdem wurden mehr als 45.000 Tafelgäste gezählt, wie die Bergische Diakonie mitteilt.