Schau : Offene Gartenpforte lädt Besucher ein

Gerda Rogge hat in ihrem Garten auch mehrere Hochbeete zur Selbstversorgung. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Wülfrath Gartenfreunde kommen am Wochenende in Aprath auf ihre Kosten. Im Rahmen der Aktion Offene Gartenppforte lädt Gerda Rogge am Samstag, 15. Juni, in ihren Garten, Diakonissenweg 7, ein. Zu bestaunen gibt es unter anderm eine Regenwurmzucht, exotische Früchte und Madeira-Pflanzen.

Besucher können an diesem Tag von 10 bis 17 Uhr auch durch unterschiedliche Gartenareale des Ergotherapeutischen Dienstes (ED) und des Offenen Ateliers Haus Langensiepen spazieren, Diakonissenweg 13. Der gesamte Garten entstand im Rahmen der Arbeitstherapie. Seinen Besuchern bietet der ED freie Ausstellungsstelen an, auf denen mitgebrachte Kunstwerke zur Schau gestellt werden dürfen. Außerdem können selbst Holzstele mit Acryl verschönert werden.

RP-Archivfoto: Janicki

(isf)