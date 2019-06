Wülfrath : Caritas: Mit Demenz offen umgehen

Die Gesellschaft muss offen für alle Menschen sein, die „anders“ sind, besonders auch für an Demenz Erkrankte. Denn nur so lässt sich die Scham bekämpfen, die Betroffene und Angehörige empfinden, wenn die Diagnose gestellt ist. Foto: dpa/Jens Büttner

WÜLFRATH Bei einem Informationsabend in Wülfrath ging es jetzt um den richtigen Umgang mit der Erkrankung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Susann Krüll

Rund 50 Veranstaltungen rund um das Thema Demenz unter dem Motto „Mittendrin und nicht vergessen“ hat das Netzwerk Demenz der Caritas im Kreis Mettmann jetzt kreisweit organisiert. Im Nachgang zu diesem „Monat der Demenz“, der im Rahmen der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Caritas veranstaltet worden war, besucht Anika Hagedorn von der für den gesamten Kreis Mettmann zuständigen Fachstelle Demenz in Erkrath alle zehn Kreisstädte, um Pflegekräfte, Angehörige, in Sozialamt zuständige Kräfte und alle, die das Thema Demenz entweder betrifft oder interessiert, zu einem Erfahrungsaustausch einzuladen.

Dieses Treffen fand vor kurzem in Wülfrath in den Räumen der Awo statt. Doch obwohl nur zwei Interessierte der Einladung zu diesem lokalem Treffen folgten, war Anika Hagedorn mit dem Ergebnis der Diskussion sehr zufrieden. „Es spielt keine Rolle, wie viele Menschen zu so einem Erfahrungsaustausch kommen. Jede Veranstaltung ist auf ihre Weise bereichernd und es kommen immer neue Gesichtspunkte hinzu, die in die Arbeitsunterlage einfließen, die ich im Nachgang erstellen werde“, sagt die engagierte Demenz-Fachkraft.

Sie bringt zu den Treffen drei Themenkomplexe mit, zu denen sie die Antworten auf Zettel schreibt, an ein Flipchart heftet und sie dann später für ihre Dokumentation mitnimmt. „In welchen Situationen fühle ich mich unsicher, bzw. würde ich mich unsicher fühlen im Umgang mit dementen Menschen“, lautet die erste Frage, und die zweite behandelt die gegenteilige Situation, nämlich, wann man sich sicher fühlt. Abschließend wurde noch eine Liste mit „Handlungsempfehlungen“ erstellt, an der Jutta Fiege, die beim Sozialen Dienst der Stadt Wülfrath in der Pflege- und Wohnberatung arbeitet, sowie Hermann-Josef Roder, Lebens-, Sterbe- und Trauerbegleiter, ihre Erfahrungen beigetragen haben.

Der engagierte Ehrenamtler, der im örtlichen Hospitz mitarbeitet, hat sowohl in seinem privaten wie auch beruflichen Umfeld Erfahrungen mit dementiell veränderten Personen gesammelt. Mit Anika Hagedorn diskutierten sie ausführlich und hatten schnell zu allen drei Komplexen zahlreiche Antworten und Erfahrungen gesammelt. Einhelligkeit herrschte bei den drei Experten in die Schlussfolgerung: Die Gesellschaft muss offen für alle Menschen sein, die „anders“ sind, besonders auch für an Demenz Erkrankte. Denn nur so lässt sich die Scham bekämpfen, die Betroffene und Angehörige empfinden, wenn die Diagnose gestellt ist, und die meistens zur Abkehr vom sozialen Leben führt. Der Umgang mit dementiell veränderten Menschen muss in jeder Alltagssituation von Normalität geprägt sein.