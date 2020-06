Rückkehr in die neue Normalität : Weitere Corona-Lockerungen ab Montag

Wülfrath Ab Montag tritt die nächste Lockerungsstufe in Kraft. Wie immer gilt: Was erlaubt wird, ist unter Auflagen erlaubt. Vorsicht ist weiter geboten. Die angepasste Coronaschutz-Verordnung gilt bis vorerst 1. Juli

Ab Montag, 15. Juni, treten in Nordrhein-Westfalen weitere Anpassungen der Corona-Schutzmaßnahmen in Kraft. Diese betreffen neben Erleichterungen für die flächenmäßige Zutrittsbegrenzung im Handel unter anderem Veranstaltungen und Versammlungen mit mehr als 100 Zuschauern, die unter Auflagen insbesondere zur Rückverfolgung der Teilnehmer wieder möglich sind. Aufgrund der vielen zu beachtenden Details empfiehlt die Stadt Wülfrath eine frühzeitige Abstimmung mit dem Ordnungsamt.

Erleichterungen gelten auch für den Kontaktsport . Die Ausübung von nicht-kontaktfreien Sportarten ist ab Montag auch in geschlossenen Räumen für Gruppen bis zu zehn Personen, im Freien für Gruppen bis zu 30 Personen wieder zulässig. Sportwettbewerbe im Breiten- und Freizeitsport können unter Auflagen auch in Hallen wieder stattfinden.

„Die positive Entwicklung des Infektionsgeschehens in Nordrhein-Westfalen macht die weiteren Anpassungen der Coronaschutzmaßnahmen möglich“, teilt das Land mit, „so ist die Zahl der Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen seit den ersten Öffnungen am 20. April um mehr als 75 Prozent zurückgegangen.“ Die neue Fassung der CoronaSchVO tritt Montag, 15. Juni, in Kraft und gilt vorerst bis zum 1. Juli 2020. Sie ist via www.wuelfrath.de/, abrufbar. Ebenso finden Sie dort die Betreuungsverordnung in der neuesten Fassung und die Anlage zu den Hygienestandards.